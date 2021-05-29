Названо имя возможного нового главного санитарного врача Украины

И. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин

Кабмину предложат кандидатуру действующего и. о. гендиректора Центра общественного здоровья

Новым главным государственным санитарным врачом Украины может стать исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Его кандидатуру предложат Кабинету министров. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает РБК-Украина .

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", - отметил новый глава Минздрава.

Также Ляшко добавил, что предложил назначить Петра Емца заместителем министра здравоохранения по экономическому блоку.

К слову, главный санитарный врач также является одним из заместителей главы Минздрава.

Справка:

Кузин Игорь Владимирович - врач-эпидемиолог, магистр общественного здравоохранения, магистр по специальности "публичное управление и администрирование", специализация "организация и управление охраной здоровья", "эпидемиология".

В 2007 году окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, специальность "медико-профилактическое дело", а в 2016 году закончил Медицинский университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" (Варна, Болгария), магистерская программа "Общественное здоровье и управление в сфере здравоохранения".

С марта 2017 года работает в Центре общественного здоровья. Прошел путь от заместителя гендиректора по координации программных мероприятий и стратегического развития до и. о. гендиректора ЦОЗ.

В мае 2021 года Кузина назначили заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья (IANPHI).

Новости по теме: В Минздраве объявили повторный конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. За его увольнение проголосовали 292 народных депутата.

А уже 20 мая парламент назначил Виктора Ляшко новым министром здравоохранения. За его кандидатуру проголосовали 262 народных депутата.