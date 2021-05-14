Названа причина отставки Владислава Криклия и Игоря Петрашко

Причиной стало то, что к двум министрам накопилось много вопросов

К министру развития экономики Игорю Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклию накопилось много вопросов со стороны президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это и стало причиной их отставки из Кабмина, рассказали в руководстве "Слуги народа" РБК-Украине .

По словам информатора, в Раде будут голоса за отставку обоих министров.

"В парламенте найдутся голоса за назначение главы "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры. В частности, за это назначение проголосует большинство "слуг народа", а также депутаты группы "Довіра" и партии "За майбуднє", - сказал источник.

В то же время собеседник добавил, что кандидатов на пост министра развития пока нет.

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Напомним, сегодня, 14 мая, двое министров написали заявления о своей отставке с должностей. Уйти с постов по собственному желанию хотят Владислав Криклий и Игорь Петрашко.