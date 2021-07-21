Названа дата, когда состоится визит Зеленского в США

Визит состоится после Дня Независимости Украины, 30 августа

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки состоится 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома .

"Президент Байден с нетерпением ожидает возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что визит украинского главы подтвердит непоколебимую поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в период агрессии России на Донбассе и в Крыму.

"Этот визит подтвердит наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", - добавили в администрации президента США.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки завили о желании увидеть реальные результаты реформ в Украине перед тем, как президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне.

"В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему – функциональную и такую, которая тщательно избирается и имеет независимый надзор; корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным; а также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", - отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен.