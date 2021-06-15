Назначение главы "Нафтогаза" было незаконное, - НАЗК

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Контракт с ним должен быть отменен

Распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" является незаконным. Об этом говорится в предписании главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова.

В агентстве напомнили, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно участвовать в руководстве организациями, на которые она могла влиять, когда работала на государство. В НАЗК отметили, что во время исполнения обязанностей министра энергетики Витренко системно принимал участие в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

"Учитывая изложенное, 14 июня председатель НАЗК Александр Новиков внес Кабинета министров Украины предписание об устранении нарушений ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

НАЗК требует отменить назначение Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". А также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК.

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Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины принял решение о назначении исполняющего обязанности Министра энергетики Юрия Витренко главой НАК " Нафтогаз".