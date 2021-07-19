Назначен новый специальный представитель главы ОБСЕ в Украине

Новым представителем ОБСЕ стал финский дипломат Микко Киннунен

Новым специальным представителем главы ОБСЕ в Украине назначен финский дипломат Микко Киннунен. Его назначила нынешняя председатель ОБСЕ Анн Линде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.

"Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена на должность специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе", - говорится в сообщении.

Киннунен приступит к своим обязанностям 1 августа.

Справка:

Микко Киннунен является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) Министерства иностранных дел Финляндии.

В 1996 году он работал директором подразделения по вопросам политики безопасности и первым послом Финляндии по вопросам противодействия гибридным угрозам.

С 2009 по 2013 год Киннунен был послом Финляндии в Казахстане и Киргизии.

Также он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, и в постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.

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