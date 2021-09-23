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Навальный обвинил Apple и Google в фальсификации выборов

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Компании удалили его приложение для голосования

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в колонии, обвинил компании Apple и Google в причастности к фальсификациям на выборах. Соответствующее сообщение он сделал в Instagram 23 сентября.

"Если что-то и удивило меня на прошлых выборах, то вовсе не Путин, который фальсифицирует результаты, а то, как покорно всемогущий Big Tech превратился в его помощников. Гиганты Apple и Google, выполняя требования Кремля, удалили наше приложение. Мой любимый YouTube удалил наше видео, а мессенджер Telegram заблокировал работу нашего бота. В нашем же случае само намерение организовать избирателей, чтобы потеснить партию власти, было объявлено преступным, а Big Tech согласился с этим. Тем самым признавая право авторитарного вора подчинить себе и интернет, превратив его в инструмент удержания власти", – заявил он.

Кроме того, Навальный отметил, что "страшно расстроен и разочарован" Павлом Дуровым – основателем мессенджера Telegram, который заблокировал бота, который показывал список кандидатов "Умного голосования" по каждому участку. Дуров объяснил это "традицией дня тишины" перед выборами – хотя при многодневном голосовании в России день тишины отменен.

Отметим, что СМИ писали, что Кремль заставил Apple и Google пойти на уступки, предъявив им чуть ли не список сотрудников, которых арестуют.

Навальный отметил, что, если это правда, то молчать об этом – "худшее преступление, это захват заложников".

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Напомним, ранее в Российской Федерации 17 сентября, начались выборы в Государственную Думу. Согласно решению Центральной избирательной комиссии, голосование продлится три дня.

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