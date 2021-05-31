НАТО закрыло белорусским официальным лицам доступ к штаб-квартире

Фото из открытых источников

НАТО осудило принудительное приземление самолета в Минске

В НАТО из соображений безопасности решили запретить доступ для белорусских официальных лиц в брюссельскую штаб-квартиру Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"В том, что касается белорусских официальных лиц... Здесь, в НАТО, мы постоянно взвешиваем на меры безопасности. Мы решили запретить доступ белорусскому персоналу в штаб-квартиру НАТО, на основе нашей оценки мер безопасности", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что союзники по НАТО приняли мощную заявление, в котором решительно осудило принудительное приземление гражданского самолета в Минске, призвали к независимому международному расследованию этого инцидента, так как он является не только нарушением международных норм и правил, но также является прямой атакой против свободы слова и независимой прессы.

"Мы также призвали к немедленному освобождению двух человек, которые были арестованы во время силового приземления, и четко заявили, что приветствуем решение многих стран НАТО ввести санкции, включая ограничение доступа белорусских авиалиний до европейского воздушного пространства, поздравили решения и меры, которые были имплементированы Европейским Союзом", - добавил руководитель НАТО.

Ранее сообщалось, что Европейский союз радиовещания и телевидения (EBU) решил призупинити членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Союзе.