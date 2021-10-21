НАТО изучает возможности для быстрой переброски войск в регион Черного моря, – Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: rferl.org

Альянс оценил угрозы от ракетного потенциала РФ и усилил свои военно-воздушные силы и противовоздушную оборону

НАТО нарастило присутствие в Черноморском регионе и рассматривает возможности переброски подкреплений в случае необходимости. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, Альянс нарастил свое присутствие в Черноморском регионе и сейчас продолжает изучать возможности для быстрой переброски подкреплений в случае необходимости.

"Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше в ответ на агрессивные действия России. Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости", – отметил генсек Альянса.

В частности, Альянс оценил угрозы от ракетного потенциала РФ и усилил свои военно-воздушные силы и противовоздушную оборону.

"Министры также провели оценку прогресса, который был достигнут в вопросе реагирования на усиливающуюся угрозу со стороны российских ракетных систем. Мы зеркально не будем отвечать на дестабилизирующее поведение России, и у нас нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками", – добавил Столтенберг.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что новая гонка вооружений возвращается. При этом, по его словам, ядерная угроза находится на самом высоком уровне почти за 40 лет.