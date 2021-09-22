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НАТО будет слабее без Украины, - Зеленский

Офис президента

Теперь выбор за альянсом, хотят ли они иметь мощного партнера, чтобы защищать страны, особенно - маленькие

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Североатлантический альянс (НАТО) будет слабее без Украины, чем с ее участием. Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами в Нью-Йорке, передает РБК-Украина.

"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса - хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую защиту ", - отметил Зеленский.

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Напомним, ранее посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что нужно для предоставления Украине ПДЧ НАТО. По ее словам, это зависит от политических условий.

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