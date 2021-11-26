Наталия Королевская: Зеленский не ответил ни на один вопрос о социальной защите людей

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский совершенно не касался социально тематики. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

По словам оппозиционного политика, в частности, президент предпочел умолчать о том, что проект бюджета на 2022 год разработан с мизерными социальными гарантиями, недофинансированной медициной. И в том, что проект бюджета не проголосован, по мнению президента, виновато не правительство дилетантов, а плохие депутаты, которые не хотят за такой вариант бюджета голосовать.

"В проекте бюджета-2022, к примеру, минимальная пенсия предусмотрена в размере 1934 гривни, 70% от которой пенсионеры потратят на оплату коммунальных услуг. Прожиточный минимум в 2481 гривни – это ровно в два раза меньше необходимой для выживания в Украине суммы. Минимальная зарплата в 6500 гривен – это та сумма, на которую невозможно выжить одному человеку, не то, что прокормить семью. Параллельно с такими позорными социальными стандартами власть продолжает тотально недофинансировать здравоохранение и образование, сокращать расходы на выплату субсидий, и увеличивать – на содержание министерств, РНБО, силового блока, на мифическое "Большое строительство" и финансирование телеканалов, которые никто не смотрит. А почти половина государственного бюджета уйдет на обслуживание долгов и кредитов, которых власть нахваталась, как блох", – резюмировала Наталия Королевская.