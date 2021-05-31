"Настоящее Союзное государство" России и Беларуси является угрозой для Украины, - Зеленский

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Из-за сотрудничества в обороне эти две страны могут оказать серьезное давление

Создание Союзного государства Беларуси и России представляет опасность для Украины. В случае фактического объединения страны могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что создание "настоящего Союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране.