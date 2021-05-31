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Нарушение прав человека: Байден назвал одну из ключевых тем разговора с Путиным

Джо Байден Фото из открытых источников

Встреча лидеров состоится в середине июня

Президент США Джо Байден заявил, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит вопрос нарушения прав человека. Об этом сообщает CNN

Как отмечается, во время выступления по случаю Дня памяти, который в этом году отмечают в США 31 мая, Байден заявил, что Америка была основана на идеале равенства всех мужчин и женщин. Именно поэтому Вашингтон обязан говорить, когда увидит нарушение прав человека.

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"Я буду встречаться с президентом Путиным через пару недель в Женеве, давая понять, что мы не будем - мы не будем стоять рядом и позволять ему злоупотреблять этими правами", - сказал Байден.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Джо Байден и Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве. 

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