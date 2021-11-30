Народный депутат Роман Соха заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Роман Соха Фото из открытых источников

Причиной такого решения стало несогласие с кадровой политикой президента

Народный депутат-мажоритарщик Роман Соха объявил о своем выход из фракции "Слуга народа" из-за несогласия с кадровой политикой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время выступления с трибуны парламента.

"Я с первого дня поддерживал Владимира Зеленского и присоединился к формированию Зе-команды в Запорожье. Ведь он декларировал то, чего мы ждали все годы независимости…

Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем (председателя, - ред.) Офиса президента... Он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии... Для меня лично Шурма – это последняя капля, а также за назначение милиционера Януковича Олега Татарова, лоббиста Харьковских соглашений Руслана Демченко. Этих людей не должно быть на государственных должностях.

Я не хочу быть касательным к людям, которые не соответствуют тем принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому и принял тяжелое, но справедливое решение. Я выхожу из фракции "Слуга народа", - сказал Соха.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Его поддержали 279 парламентариев. Однако Людмила Буймистер была единственной из "слуг народа", кто проголосовал против соответствующего документа.

Кроме этого, нардеп не голосовала за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

А 19 октября народную избранницу Людмилу Буймистер окончательно исключили из фракции "Слуги народа".

"Пришла информация от фракции "Слуги народа", которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона Украины о Регламенте ВРУ, сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в ВРУ IX созыва народного депутата Украины Буймистер Людмилу Анатольевну", – сказал спикер парламента Руслан Стефанчук во время пленарного заседания Рады.