Наркотики и Зеленский. В чем причина аномальной близости Гогилашвили к президенту Украины

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Продолжается скандал с уже бывшим замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили. Которого назначили в МВД по протекции Офиса президента и лично Зеленского - чья помощница Мария Левченко является супругой Гогилашвили. А сам президент был очень близок к этому, на первый взгляд, мало примечательному человеку.

Этот чиновник обматерил полицейских на въезде в Донецкую область. И, оказалось, что для него это привычная история - в сеть попало новое видео с оскорблениями в адрес патрульных.

После этих утечек все стали усиленно разбираться в прошлом замминистра. "Страна" уже рассказывала, что это бывший житель России, который работал в сети частных реабилитационных центров для наркоманов. Курировал он их и после переезда в Украину.

Несмотря на громкий пиар этих центров - их поддерживала команда "Квартала 95" и лично Зе - журналисты выяснили, что это фактически тюрьмы для наркозависимых, где с ними жестоко обращаются. Также появилась информация, что будучи уже замглавы МВД, Гогилашвили прикрывал их от внимания правозащитников.

А также, что сам Гогилашвили является фигурантом дела о торговле наркотиками. Что очень показательно на фоне усиливающихся слухов о наркозависимости самого Зеленского.

"Страна" собрала новые факты о скандальном замминистра.

Извинение, реакция Зеленского и увольнение

11 декабря на недавно созданной странице Александра Гогилашвили в Facebook появились извинения за инцидент на въезде в Донецкую область.

"Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - заявил чиновник.

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К слову, эта страница появилась у замминистра сравнительно недавно - 7 декабря. Ее "лайкнула" другая страница Гогилашвили, которая закрыта от посторонних глаз, и содержит лишь фото профиля.

На этом фото, загруженном в 2020 году, изображены античный герой Ахиллес, троянский конь и лозунг: "Бойтесь данайцев, дары приносящих".

Что этим хотел сказать Гогилашвили - непонятно. Хотя в последние дня тема "троянского коня" заиграет новыми красками (о чем еще будет сказано ниже).

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После извинений замминистра в дело вмешался лично президент и потребовал уволить Гогилашвили.

Он попросил Кабмин рассмотреть вопрос отставки замминистра внутренних дел и заявил, что тот уже написал заявление. И заявил, что чиновники должны корректно вести себя с работниками полиции.

Правительство в понедельник уволило Гогилашвили.

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Но показательно, что Зеленский потребовал этой отставки более чем через сутки после начала скандала. Когда история уже вышла собственно за рамки видео - и все начали обсуждать, что такой человек вообще делал во власти.

Если 11 декабря и сам Гогилашвили, и глава МВД Монастырский говорили только о дисциплинарном расследовании, то 12 декабря уже пошла речь об увольнении. Хотя понятно, что никаких результатов расследования еще не поступало.

То есть решение на Банковой приняли с оглядкой на скандал, который начал раскручивается вокруг имени замминистра, а главное - вокруг его связей с Зеленским.

Одной из составных частей этого скандала стал профиль Гогилашвили в МВД - наркотики. По этой теме прошлое замминистра оказалось крайне интересным.

И не исключено, что поэтому чиновника решили быстро уволить и отмежеваться таким образом от слухов, которые распространяют о Зеленском с момента его избрания - что он и сам употребляет запрещенные вещества.

Нарко-центры Гогилашвили

"Страна" уже рассказывала, что в Украине и ранее - в России Александр Гогилашвили занимался работой "Центра здоровой молодежи" и "Международной антинаркотической ассоциации". Он отвечал там за связи с общественностью.

Это было еще до работы в министерстве внутренних дел. Но уже тогда эти структуры через Гогилашвили поддерживали обширные связи с "Кварталом 95" и лично будущим президентом (через его помощницу Марию Левченко - жену Гогилашвили).

Зеленский посещал "Ассоциацию" даже будучи президентом. И, как видим, назначил одного из ее функционером заместителем главы МВД.

Эти организации, как утверждается на их сайтах, помогают избавиться от наркотической, алкогольной зависимости, а также игромании. Естественно, за деньги.

Известно, что обе организации тесно связаны с протестантской сектой "Царство бога" (или "Царство божие").

Но более важно, что и в России, и в Украине их подозревают в жестоком обращении с подопечными. Людей там привязывают к стульям и кроватям, бьют, насильно заставляют глотать лекарства, а также молиться.

В общем похоже на учреждения тюремной психиатрии, которые существуют, впрочем, вне какого-либо правового поля. И таких центров по Украине десятки.

Также полгода назад выходило расследование о том, что сотрудники антинаркотических центров, в которых работал Гогилашвили, под видом полицейских похищают будущих пациентов и начинают их "лечить".

Журналисты пришли в один из центров Ассоциации и, по легенде, "заказали" таким образом якобы своего наркозависимого родственника. Там с готовностью согласились выкрасть человека из его квартиры и поместить в закрытое учреждение.

После появления этой информации всплыли подробности о роли Александра Гогилашвили в работе этих сомнительных учреждений. Причем уже в статусе заместителя министра.

Интересные детали карьеры Гогилашвили раскрыл психолог Артем Осипян.

С одобрения Офиса омбудсмена он занимался мониторингом мест лишения свободы на предмет пыток. И с 2020 года добился, чтобы в их список включили реабилитационные центры для наркоманов, о которых уже давно ходили нехорошие слухи.

Но когда дело дошло до посещения центров "Международной антинаркотической ассоциации", в которой работал Гогилашвили, правозащитников просто отказались туда пускать. Приезжавшая на вызов полиция ничего по этому поводу не делала.

Чуть позже Осипяна вообще отстранили от мониторинга, а с 2021 года без объяснения причин ему не продлили удостоверение проверяющего, которое выдается Офисом омбудсмена. Осипян предполагает, что к этому приложил руку заместитель министра.

Но вернемся к связи Гогилашвили и Зеленского. Поразительно, но свой первый (!) визит в статусе президента Зе нанес в один из центров "Международной антинаркотической ассоциации". Это произошло через пять дней после инаугурации - 25 мая.

Там он выступил со сцены, где стоял рядом с Гогилашвили. В ролике Зе также возмущается, что центры по реабилитации кошмарят правоохранители.

"Правоохранительные органы занимаются тем, что приезжают в антинаркотические центры, что-то там проверяют. Что они там проверяют? Пусть они ищут бандитов", - говорил президент.

В свете того, что позже стало известно о пытках и издевательствах в этих центрах - понятно внимание к ним правоохранительных органов, о котором говорил Зеленский. То есть от родственников или пациентов поступали жалобы, на которые полиция должна была реагировать.

И это лишь подтверждает, что под вывеской "антинаркотических центров", которые курировал замглавы МВД, действуют полукриминальные структуры. Которые прямо поддерживал Зеленский уже в статусе президента - в том числе, продвинув на высокий пост Гогилашвили.

К слову, еще до того, как Зе стал президентом, а сам Александр - замминистра, он проходил по уголовному делу о сбыте метадона. Об этом "Стране" сообщили источники в Нацполиции.

В распоряжении "Страны" оказался документ следствия, где описана схема работы преступной группы по уголовному производству от 21 февраля 2019 года. Гогилашвили там значится как один тех, кто помогал продавать метадон - препарат, который используется для заместительной терапии при лечении наркоманов.

К свободной продаже в Украине он запрещен, поскольку является также наркотиком.

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В оперативной справке по тому же производству, которая еще со вчерашнего дня гуляет в сети, пишется, что дело открыли по статье 307, части второй - сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Гогилашвили, по агентурным данным полиции, помогал торговать наркотой жителю Киева Леониду Мельнику.

Они вместе собирали закладки с наркотиками на территории Киева, которые потом продавал у себя на квартире Мельник. Также следствие установило, что Гогилашвили сам их употреблял, а чтобы замаскировать следы от уколов, сделал себе татуировку на руке.

Там же говорится, что "Международная антинаркотическая ассоциация" - это легальное прикрытие, на деле же Гогилашвили поддерживает отношения с лицами, которые торгуют наркотиками на территории Деснянского района Киева.

В документе указывается, что пользуясь связями в правоохранительной среде, он прикрывает деятельность наркоторговцев, от которых взамен получает метадон и деньги. О тех же, кто не хочет ему платить, он на правах приближенного к МВД "активиста", сообщает в полицию.

Также, согласно документу, Гогилашвили в сентябре 2019 года говорил информаторам полиции, что скоро будет назначен заместителем министра внутренних дел, и тогда у них уже не будет проблем с законом.

Что сейчас происходит с этим производством - неясно, однако с учетом того, что Гогигашвили вскоре действительно стал заместителем министра - дело вполне могли замять.

Гражданин России и поиски "крота" в ОП

В субботу "Страна" публиковала информацию о том, что Гогилашвили приехал в Украину из Ростова-на-Дону. Также, судя по имевшейся в Сети информации, он долгие годы жил в РФ.

Вчера начала подтверждаться информация, что замглавы МВД не просто жил в РФ, а был гражданином России. И остается им по сей день.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы России, где по ИНН можно узнать, есть ли у гражданина российский паспорт.

У Гогилашвили, по которому совпадает и отчество "Генрихович", и дата рождения, он есть.

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В СМИ уже публикуются данные о том, что в 90-х Александр получил судимость за подделку документов - векселей Северо-Кавказской железной дороги. Тогда суд в Ростове-на-Дону дал ему пять лет условно.

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Судя по тем данным, что публикуются в Сети, российский паспорт Гогилашвили получил в 2003 году и тогда же занялся центрами по лечению наркозависимых.

Гражданином Украины он стал в 2015 году - на основании того, что уже два года был женат на гражданке Украины. То есть на помощнице Зеленского из "Квартала 95" Марии Левченко.

Которая позже стала помощником президента Украины и одним из ближайших к нему людей.

После того, как в Украине заговорили о связях россиянина Гогилашвили с Офисом президента через Марию Левченко - новый поворот получила история с "кротом" в Офисе президента. Который мог выдать за рубеж данные об операции по "вагнеровцам".

О том, что такой "крот" может быть на Банковой, ранее говорил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" экс-начальник разведки Василий Бурба.

Если раньше противники Зеленского предполагали, что это или Андрей Ермак, или замсекретаря СНБО Руслан Демченко, курирующий разведку - то теперь стали говорить, что "кротом" могла быть и Левченко.

По данным главреда "Цензора" Юрия Бутусова, которые он публиковал еще до скандала с Гогилашвили - она присутствовала на совещании в Офисе президента, где было принято решение перенести операцию (что в итоге и привело к ее срыву).

Теперь тему о том, кто Левченко - представитель "российской кротофермы" на Банковой, начали продвигать сторонники Порошенко.

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Также в Сети после истории с Гогилашвили начали публиковать фото Марии Левченко, которая ставит "лайк" изображению Владимира Путина.

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Впрочем, какое на самом деле отношение имеет Мария к "вагнергейту" - непонятно. По логике, "кроты" иностранных спецслужб во власти не должны вести себя так дерзко как Гогилашвили и рассказывать первым встречным полицейским про свое "еб@ло".

Но точно ясно, что после истории с Гогилашвили вокруг Зеленского начнут с новой силой поднимать вопрос о "работе на Россию" сотрудников Офиса президента.

Хотя основной момент - это связка бывшего замминистра с темой наркотиков. Особенно на фоне слухов о том, что и сам президент потребляет наркотические вещества.