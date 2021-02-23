Нардепы законом о запрете церквей через суд хотят усилить ответственность для СМИ

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Документом для печатных СМИ устанавливается запрет на разжигание "религиозной розни"

Экс-президент Петр Порошенко, а также депутаты от других фракций, включая "слуг народа", внесли в парламент законопроект №5051 о внесении изменений в некоторые акты Украины, суть которого - дать полномочия судам прекращать деятельность любых религиозных организаций по широкому списку причин.

Однако в этом законопроекте о запрете церквей через суд оказались и изменения к действующим законам, которые регламентируют работу печатных СМИ и теле-, радиоорганизаций, а также деятельность политических партий, сообщает "Страна".

В частности, для печатных СМИ устанавливается запрет на разжигание "религиозной розни".

Кроме того, депутаты хотят наказывать и печатные и теле-, радиоСМИ за "глорификацию" (прославление - Ред.) лиц, которые "осуществляли вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины в 2014 году, представителей как вооруженных формирований РФ, так и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных групп и групп наемников, созданных, подчиняющихся, управляемых и финансируемых РФ, а также представителей оккупационной администрации РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали исполнение властных полномочий на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы" и "вежливые военные люди".

Кроме того, на законодательном уровне хотят запретить "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как "внутреннего конфликта", "гражданского конфликта", "гражданской войны", отрицание временной оккупации части территории Украины".

А для политических партий наступит ответственность в случае, если суд установит, что они "разжигают религиозную рознь" или же распространяют сведения, которые "содержат оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году". В таком случае Минюст может обратиться в суд с требованием запретить деятельность этих организаций.

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Напомним, вчера, 22 февраля, прошел съезд религиозных общин Украинской православной церкви. По его итогам верующие направили обращение к президенту, премьер-министру, председателю ВРУ и народным депутатам относительно вопиющих фактов нарушения свободы вероисповедания, в котором просят власть отменить антиконституционные законы и принять новые, которые обеспечат им возможность посещать храмы, которые они захотят.

Ранее 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.