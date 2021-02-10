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Нардепы предлагают запретить омбудсмену жаловаться на Раду, Кабмин и президента

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

Также предлагается снизить минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена

В Раде нардепы от фракции "Слуга народа" и группы "За будущее" внесли законопроект № 5019, который предусматривает запрет уполномоченному по правам человека жаловаться на действия или бездействие президента, парламента, Кабмина, судей КСУ и других судов. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

В случае принятия документа, уполномоченный не сможет влиять на деятельность указанных органов за предоставление экспертиз, осуществление публичных заявлений и выступлений и предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основополагающих свобод.

Кроме того, парламентарии планируют снизить минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена с 40 до 35 лет. Сам кандидат должен будет иметь по меньшей мере 5 лет опыта правозащитной деятельности.

Также депутаты хотят запретить участвовать в отборе на должность омбудсмена гражданам, которые в течение последних пяти лет работали в органах прокуратуры, МВД, СБУ и других правоохранительных органах.

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Напомним, не так давно уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в КСУ с представлением о проверке медреформы Супрун и введении карантина. Денисова требовала признать неконституционными положения, касающиеся предоставления медицинских услуг населению, ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реформы.

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