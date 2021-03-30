Нардепы получили письма от более 25 000 аграриев с просьбой защитить их от Сытника

Директор НАБУ Артем Сытник Фото: НАБУ

Работники одного из крупнейших агропроизводителей Украины, Группы компаний "Укрлендфарминг", написали адресные письма 422 депутатам Верховной Рады. Аграрии утверждают, что уже 5 лет сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны НАБУ из-за личностного конфликта Артема Сытника с акционером компании. Об этом сообщают "Українські новини".

В письме аграрии пишут, что обращаются к депутату в связи с ситуацией, угрожающей уничтожением 30 000 рабочих мест, созданных компанией, и которая уже привела к существенным потерям для бюджета Украины, и просят обратиться к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой относительно выполнения решения суда и передачи дел, инициированных против компании с нарушениями процессуальных норм, для расследования в незаангажированные правоохранительные органы.

В письмах работники агрохолдинга напоминают, что еще пять лет назад НАБУ возбудило первое дело против агрохолдинга (НАБУ тогда почему-то "не заметило" существование двух крупнейших в Европе птицефабрик, которые годами экспортируют продукцию за рубеж и на внутренний рынок). Это дело было закрыто САП из-за очевидной надуманности, затем вновь восстановлено тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой и снова закрыто за отсутствием состава преступления. Все это время предприятие несло финансовые и репутационные потери. Затем было с процессуальными нарушениями восстановлено дело о предоставлении рефинансирования VAB банку, которое расследовалось 5 раз и 5 раз закрывалось следственными органами и по решению судов за отсутствием состава преступления. Аграрии утверждают, что директор НАБУ имеет личные мотивы для уничтожения их компании, что подтвердил и суд.

Так Печерский районный суд города Киева своим решением от 21 января 2021 обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство об изменении подследственности дела, признав наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Однако Генеральный прокурор до сих пор не выполнила это решение суда.

"Просим вас как народного депутата Украины обратить внимание на проблему, которая угрожает не только нашей компании, но и всему аграрному сектору нашей страны, угрожает экономической стабильности и продовольственной безопасности Украины. Просим вас обратиться к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по исполнению решения суда и передачи дел, инициированных с нарушениями процессуальных норм, что противоречит интересам государства и просто здравому смыслу, для расследования в незаангажированные правоохранительные органы ", - говорится в письмах аграриев к народным депутатам.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов Украины, предприятия которого расположены в 22 областях Украины, работают с 298 000 арендодателей земельных паев и оказывают социальную помощь 706 населенным пунктам Украины. Еще год назад в компании работало около 30 000 работников, 13 000 из которых по состоянию на 2021 уже потеряло работу из-за закрытия 37 предприятий агрохолдинга из-за преследований со стороны НАБУ.