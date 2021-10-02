Нардепы от "Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Разумкова

Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов

Нардепы от "Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. Об этом РБК-Украина рассказало несколько проинформированных источников.

Отмечается, что недавно фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.

Позже в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы.

Однако затем Арахамия направил еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.

В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал заявил, что Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе нардепов.

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Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.