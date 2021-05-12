Нардепам запретили приходить в офис президента без предупреждения, - СМИ

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Зато законодательство позволяет нардепам проходить в любой орган госвласти

Народным депутатам запретили беспрепятственно проходить в офис президента Украины. Об этом сообщает "Украинская правда"со ссылкой на собеседников в партии "Слуга народа" и Офисе президента.

Законодательство о статусе нардепа позволяет народным избранникам, предъявив собственное удостоверение, проходить в любой орган государственной власти.

Несмотря на это, теперь депутаты могут проходить внутрь только в случае, если на их имя есть предварительный заказ в бюро пропусков.

"Мы очень возмущались, даже в чаты сбрасывали видео, как коллеги скандалили с охраной. Но нам потом объяснили УДОшники, что якобы такие ограничения продолжаются, если на работе есть президент. Когда президента нет - проходите, полная открытость", - заявил один из депутатов монобільшості.

Как отмечается, дополнительные меры в отношении нардепов в ОПУ появились несколько месяцев назад – после того, как один из внефракционных депутатов ворвался в приемную к председателю ОПУ.

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Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция готовит ряд подозрений из-за событий возле офиса президента 20 марта. А также он пообещал, что провокаторы получат достойный, жесткий, законный ответ.

К слову, ранее правоохранители задержали одного из участников митинга - уроженца Винницкой области, 1995 года рождения, Владислава Сорда (Стафийчука). Ему объявлено подозрение за избиение окон в дверях административного здания.

Также объявлено о подозрении одному из организаторов акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненка. По данным СМИ, подозрение объявлено председателю Общественного движения "Гонор" Сергею Филимонову.