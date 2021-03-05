Нардеп Загородний о защите закрытых телеканалов: Сделан первый шаг к большой победе

Юрий Загородний Фото из открытых источников

Юрий Загородний рассказал о совещании по поводу закрытия телеканалов в кабинете спикера парламента

Сделан первый шаг к большой победе для защиты свободы слова. Во время совещания лидеры фракций и групп ВРУ подписали письмо, чтобы вызвать на заседание ВРУ главу СБУ для объяснений, на основании чего СБУ приняла решение закрыть телеканал "Перший Незалежний".

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний.

Народный депутат выразил надежду, что суд примет решение в защиту закрытых телеканалов. Юрий Загородний отметил, что такая надежда появилась накануне, когда по требованию фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" при поддержке других фракций состоялось совещание у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по поводу незаконного закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний". Совещание, которое должно было длиться полчаса, затянулось, отметил нардеп.

"Был очень принципиальный серьезный разговор в кабинете председателя ВРУ, который закончился тем, что лидеры фракций и групп ВРУ подписали письмо, чтобы вызвать на заседание ВРУ председателя СБУ и дать объяснение, на основании чего было решение СБУ закрыть "Перший Незалежний" канал. Потому что накануне было интервью первого заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радио, который сказал о том, что комиссия не закрывала "Перший Незалежний" канал", - сказал народный депутат и добавил, что уже известно и о позиции международных институтов, которые осуждают действия украинской власти, в частности президента Зеленского, который подписал указ на основании сомнительных решений СНБО.

Юрий Загородний продолжил: "Мы считаем, что это первый шаг к нашей большой победе, чтобы защитить свободу слова в Украине и права журналистов на труд, а граждан Украины на то, чтобы они получали объективную оперативную информацию о том, что делается в нашей стране, а не получали то, что власть хочет доносить свое мнение гражданам Украины, потому что мнение и позиция властей расходится с реальной жизнью, которая сегодня есть в нашей стране".

Напомним, 26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей.

Как сообщали, Верховный Суд открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые наложены санкции согласно решению СНБО. Это решение ввел в действие президент указом от 2 февраля. Производство открыто по трем искам компаний: ООО "Новини 24 години" (NewsОne), ООО "Лідер-ТВ" и ООО "Новий формат ТВ" (телеканал "112 Украина").