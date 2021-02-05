Нардеп от "Слуги народа" выиграл в лотерею почти 2 миллиона гривен

Максим Павлюк Фото из открытых источников

Летом прошлого года депутат выиграл в лотерею 900 тысяч гривен

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк задекларировал 1,9 миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Об этом отчать данные электронной декларации парламентария.

Согласно декларации, 26 января Павлюк получил выигрыш от шести фирм:

"АйЛОТ" (446 тыс. 858 грн);

"Западный трейд" (249 тыс. грн);

"Киевский трейд" (373 тыс. грн);

"Днепровский трейд" (249 тыс. грн);,

"Прикарпатский трейд" (373 тыс. грн);

"Подольский трейд" (249 тыс. грн).

Также в декларации указано, что доход поступил как "выплаты части выигрыша". Как сообщает "Страна.ua", выигрыш Павлюк получил от шести разных фирм, которые имеют одного владельца. А летом прошлого года в своей декларации нардеп указал сумму в размере 900 тыс. гривен, полученных от азартной игры.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ужесточил ответственность за недостоверную информацию в декларации. Документом предусматривается возврат наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.