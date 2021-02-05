Нардеп от "Слуги народа" выиграл в лотерею почти 2 миллиона гривен
Летом прошлого года депутат выиграл в лотерею 900 тысяч гривен
Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Павлюк задекларировал 1,9 миллиона гривен как выигрыш в лотерею. Об этом отчать данные электронной декларации парламентария.
Согласно декларации, 26 января Павлюк получил выигрыш от шести фирм:
- "АйЛОТ" (446 тыс. 858 грн);
- "Западный трейд" (249 тыс. грн);
- "Киевский трейд" (373 тыс. грн);
- "Днепровский трейд" (249 тыс. грн);,
- "Прикарпатский трейд" (373 тыс. грн);
- "Подольский трейд" (249 тыс. грн).
Также в декларации указано, что доход поступил как "выплаты части выигрыша". Как сообщает "Страна.ua", выигрыш Павлюк получил от шести разных фирм, которые имеют одного владельца. А летом прошлого года в своей декларации нардеп указал сумму в размере 900 тыс. гривен, полученных от азартной игры.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ужесточил ответственность за недостоверную информацию в декларации. Документом предусматривается возврат наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредставление декларации.