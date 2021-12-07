Нардеп от ОПЗЖ Мороз помешал представителям Селидовского горсовета отобрать помещение у общественной организации людей с инвалидностью

Владимир Мороз Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

26 ноября в городе Селидово Донецкой области в зале городского совета произошел массовый конфликт. Выступление народного депутата Владимира Мороза от ОПЗЖ сорвали представители местных властей. Через несколько минут внутри произошла драка и давка. Причиной конфликта стало помещение для общественной организации людей с инвалидностью.

По словам Мороза, представители Селидовского горсовета пытались отобрать здание решением сессии. А когда парламентарий выступил против, то на его помощников напали.

"На него и двух его помощников сзади напали вот эти два брата мэра Сукова. Повалили на пол, завязалась настоящая драка. Полиция еле растащила их. И напали на него они только за то, что он пришел выяснить, почему выселяют инвалидов из их помещения, которое они законно занимают", - рассказал Анатолий Бурмич, народный депутат Украины от ОПЗЖ.

Одним из инициаторов конфликта в правоохранительных органах называют брата временного исполняющего обязанности городского головы Руслана Сукова.

Отвечая на вопрос, как Суков оценивает действия своего брата, он заявил: "Я думаю вы бы подошли точно так же, чисто по человечески вы бы подошли, чтобы отодвинуть немножко человека".

Однако многие СМИ о брате Сукове сообщают исключительно как о пострадавшем.

Помощник Владимира Мороза на камеру телефона зафиксировал, что брат Сукова фигурирует в качестве нападающего. Однако мобильное устройство, на котором было это видео, у мужчины отобрали и уничтожили.

"Брат Арсен с разрешения своего брата подошел к нему насильственно заломив руку. Отобрал телефон, отнес и.о мэра и тот растоптал его каблуками", - рассказал Владимир Мороз, народный депутат Украины от ОПЗЖ.

Свою вину временный руководитель города не признает. Объяснил он свою позицию на пресс-конференции в столице с участием нескольких нардепов, в частности, представляющих монобольшинство. За более часа ответа на то, кто спровоцировал драку и почему у людей с инвалидностью пытались забрать помещение, ни Руслан Суков, ни народные избранники так и не предоставили.