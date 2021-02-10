Нападение на "Патриотов - За жизнь": Или полиция поддерживает Нацкорпус, или наоборот, – Суслов

Виктор Суслов из открытых источников

Бывший министр предостерег – инцидент может иметь целью провокацию

Инцидент с турниром по боксу среди участников общественной организации "Патриоты – За жизнь", который заблокировали представители Нацкорпуса, – это грубое демонстративное нарушение законодательства, возможно, с провокационными целями.

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, "NewsОne" и "112 Украина" заявил министр экономики Украины в 1997-1998 годах Виктор Суслов.

Гость студии, комментируя ситуацию с блокированием турнира по боксу среди участников общественной организации "Патриоты – За жизнь", отметил, что, если есть какие-то претензии к этой организации, они должны быть озвучены. Более того, должно быть соответствующее решение суда.

"У нас или Национальная полиция поддерживает Нацкорпус, или Корпус - полицию. Какие там у них функции? Пока ничего не говорится о том, что эта организация, которая готовилась, тренировалась, к соревнованиям по боксу, занималась чем-то незаконным. Кива, по крайней мере, утверждает, что там реальная аренда, подготовка к соревнованиям. Является ли в Украине подготовка к соревнованиям даже по боксу незаконным видом деятельности? Насколько я знаю, нет. В любом спортивном зале в Киеве идут тренировки, в том числе и по боксу. "Национальный корпус" туда не приходит", – сказал Виктор Суслов.

Гость студии предостерег, что сегодняшние события могут иметь целью провокацию.

"Поэтому если есть какие-то претензии к этой организации, они должны быть объявлены, должно быть решение суда, наверное, для того, чтобы приезжать и что-то там делать. Если ничего этого нет, а судя по всему, ничего нет, тогда это в очередной раз грубое демонстративное нарушение законодательства, возможно, действительно, с провокационными целями, с тем, чтобы вызвать какой-то острый конфликт, может быть, драку, какие-то другие действия, которые потом могут быть поставлены в вину оппозиции", – сказал Виктор Суслов.

Как сообщали, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что радикалы в среду, 10 февраля, пытались сорвать проведение законного турнира по боксу среди участников общественной организации "Патриоты – За жизнь".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", "NewsOne", ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", "NewsOne" и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а "NewsOne" - на newsoneua.tv.