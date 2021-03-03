Нападение на Медведчука и оппозицию не поможет Зеленскому вернуть утерянное доверие украинцев, – Международные организации

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Международные организации ставят под сомнение методы Зеленского по устранению оппозиции и восстановлению рейтинга

Аналитики утверждают, что давлением на СМИ, репрессиями и незаконными санкциями против оппозиции, непосредственно в отношении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его семьи, Президент Зеленский не сможет улучшить плачевное положение с его стремительно падающим рейтингом. Тем более, что его действия вызвали неоднозначную реакцию мирового сообщества. Об этом говорится в статье на сайте организации Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

Интернет-ресурс уточняет, что удар Зеленского по оппозиции, в результате которого были закрыты три телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK, выглядит довольно сомнительно с юридической точки зрения.

"Решение украинского правительства закрыть три оппозиционных телеканала вызвало горячие дебаты о границе между свободой слова и борьбой с фейковыми новостями. Аналитики опасаются, что правовая основа для такого решения является шаткой", – говорится в материале.

По мнению автора статьи, есть вероятность, что данное решение украинской власти может быть отменено международными судами.

"Остается вероятность отмены решения СНБО. Санкции могут применяться только к гражданам Украины, связанным с терроризмом. Козака обвинили в незаконной торговле на оккупированном Донбассе и, как следствие, в финансировании террористов. Однако до решения СНБО не было возбуждено никаких судебных исков, что ставит под сомнение это решение", – информирует интернет-ресурс.

На сайте отмечается, что противоречивой была и международная реакция на санкции украинского Президента. В США поддержали Зеленского, а вот Евросоюз увидел в этих действиях нарушение основных прав и свобод.

"Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хосеп Боррелл предупредил, что самооборона Украины от дезинформации "не должна осуществляться за счет свободы СМИ и должна осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами"", – пишет IWPR.

Также в статье приводятся слова политического эксперта Евгения Магды, которого удивляет отсутствие каких-либо доказательств выдвинутых властью обвинений против оппозиционных политиков и закрытых телеканалов.

"Примечательно, что до сих пор власти не представили никаких юридических оснований для запрета телеканалов", – сказал политолог, добавив, что, похоже, правящая партия надеялась, что их популярность обеспечит успех этой акции. "Это хорошо сработало в 2019 году, когда их рейтинги были высокими, но сейчас такая стратегия выглядит сомнительной", – цитирует международный интернет-портал мнения экспертов, уточняя, что в конце января рейтинг партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" составлял 20%, а рейтинг "Слуги народа" – 11%.

"Падение рейтингов могло побудить Зеленского изменить свою пассивную тактику. Но аналитики предупредили, что, хотя такие решения могли повысить популярность Зеленского в краткосрочной перспективе, они были сопряжены с риском", – говорится в статье IWPR.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что санкции против оппозиции и давление на СМИ связаны с тем, что социально-экономический и политический кризис в стране привел к падению рейтинга власти в целом и личного авторитета Зеленского как Президента.