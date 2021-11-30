Нам нужна парламентская форма правления, проклятие в виде президентов Украины должно закончиться, - Рабинович

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Украине нужна парламентская форма правления, проклятие в виде президентов Украины должно закончиться. Такое мнение высказал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович.

"То, что нам нужно, я вам скажу с точки зрения политического опыта и немножечко жизненных годов за спиной. И я не просто скажу, что нам нужно - это единственное, что может нас спасти. Украина уже этот бесконечный эксперимент с разными хорошими президентами прошла.... Украина никогда не была царством. В Украине цари не приживаются, ну, такая жизнь у нас. Украина не Россия, тут опять прав тот же Кучма. Это другая страна. Что тут исторически было, вспомните, когда в России был царь, что здесь было? Запорожская Сечь - посидели, поменяли атамана и сидим дальше кушаем. А если сталкивается совсем крутой атаман, который не дает жить по-человечески, - то поменяли его, и следующий сидит. Что это означает - это означает, что нам нужна парламентская форма правления. Проклятие в виде президентов Украины должно закончиться. Вот просто обязательным образом", - отметил политик.

При этом Рабинович добавил, что нужно провести референдум, что, к слову, является одним из основных пунктов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Давайте проанализируем, нельзя все время быть дураками. Давайте уберем президентскую форму правления. Посмотрите на Германию, Швейцарию... Украина по стилю и по всему должна быть Швейцарией Восточной Европы. Кто знает фамилию президента Швейцарии - самой процветающей страны в мире? Никто. У него ничего нету, он президент номинальный, тоже ходит по улицам, в магазины ходит. Кстати, канцлер Германии в магазин ходит с авоськой. А наши только до момента инаугурации, после этого уже ничего", - подытожил он.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел марафон с журналистами, который был посвящен экватору его президентской каденции.

Мероприятие "30 вопросов президенту Украины" стартовало около 12:00 и длилось 5 часов. В его ходе Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией, а также заявил, что располагает данными о подготовке государственного переворота на 1 декабря.

Также Владимир Зеленский ответил, пойдет ли на второй срок президентства. По его словам, решать будет общество.