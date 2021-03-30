Налоговая амнистия в Украине: ВРУ приняла проект закона в первом чтении

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Инициативу поддержали 245 депутатов

На заседании 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5153, которым предусматривается, одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов - налоговая амнистия. Соответствующая информация размещена на сайте ВРУ.

Как отмечается, целью амнистии является детенизация экономики путем декларирования активов. Таким образом, граждане, которые уклонялись от уплаты налогов, смогут показать свои настоящие доходы, избежав при этом наказания.

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Документ предусматривает в период с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц, которые также должны будут уплатить единовременный сбор:

5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков;

9% для размещенных за рубежом;

2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.

Кроме этого, депутаты поддержали за основу два связанных законопроекта: №5155 (касается изменений в статью 16 Закона Украины "О валюте и валютных операциях") и №5156 (вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины).

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Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект №5300, предусматривающий восстановление выплаты компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, пострадавшим от карантина.