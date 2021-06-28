"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Предполагается, что это позволит увеличить поступления в государственный бюджет

Президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Речь о так называемом законе "О налоге на Google", который Рада одобрила в начале июня. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, документ определяет особый порядок обложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся привычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и тому подобное.

Так, иностранные компании, которые поставляют украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на государственном или английском языке.

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В то же время, согласно документу, от уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из областей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека.

С 1 января 2022 года отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом.

Более подробнее об этом в нашем большом материале - "Налог на Google" в Украине: что одобрила Верховная Рада и какие это будет иметь последствия".