Накат идет комплексный - от СБУ, прокуратуры и даже НАПК: Колтунович о деле Лесика

Александр Колтунович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Давление со стороны власти на харьковского лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Андрея Лесика оправдано его положением на политической арене. Власть комплексно взялась за оппозицию и подключила все возможные структуры для борьбы. Об этом на "Першому Незалежному" сообщил народный депутат от ОПЗЖ Александр Колтунович.

"Это не единичный случай, такие случаи происходят по всей территории Украины относительно членов нашей партии. А Андрей Лесик это же не просто рядовой гражданин Украины, который здесь сегодня в суде, это председатель фракции в Харьковском городском совете от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Поэтому, с этой точки зрения мы понимаем, почему осуществляется давление на него. Оно осуществляется целенаправленно, точно так же, как осуществляется давление на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Накат идет комплексный, из правоохранительных органов. Это и СБУ, и прокуратура, и даже НАПК, которые там объявляют внеплановые проверки деклараций наших коллег", - заявил политик.

Он также отметил, что на сегодня по всей стране идет мощное давление на оппозицию со стороны власти. Об этом свидетельствуют, в частности, нападения на офисы политсилы.

"Почти во всех регионах, 20 регионах, происходят преследования наших представителей, нападения на офисы, нападения на главный офис, поджоги и многие другие вещи. Все это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении, как политическая партия. Потому что наша политическая позиция, в частности, в экономической плоскости, альтернативный экономический и социальный курс говорят о том, что народ поддерживает нас, а не нынешнюю власть, которая действительно теряет очень сильно рейтинги",- заявил Колтунович.

Напомним, Дзержинский суд Харькова 23 июня провел заседание по делу против Андрея Лесика. Сам оппозиционер высказал свою позицию относительно уголовных производств, трансляцию вел "Перший Незалежний".