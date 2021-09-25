Надо активно действовать уже сегодня: Кулеба объяснил более жесткую риторику Украины в ООН

По его словам, просто призывать и предупреждать мир о новых вызовах, с которыми Украина столкнулась раньше других, бесполезно

"Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности "отсидеться" в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других. Но мы теперь точно знаем: просто призывать и предупреждать бесполезно. Надо активно действовать и вести за собой уже сегодня. Именно поэтому изменилась риторика Украины", – отметил глава МИД.

Комментируя участие украинской делегации в работе 76-й сессии Генассамблеи ООН, Кулеба заметил, что "бороться с изменениями климата в каком-то смысле легче, чем занять четкую позицию по силовому изменению границ".

"С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции в отношении Крыма нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретном постоянному члену Совбеза ООН (России, - ред.)", – написал он, добавив, что на это смелости в ООН пока что не хватает.

"Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами", – подчеркнул министр.

По его словам, ООН, как и международная политика в целом, нуждаются в изменениях. И выступление президента Украины Владимира Зеленского показало: Украина не просто готова быть, а уже является драйвером этих изменений.

"Оккупация Крыма - это глобальная, а не исключительно украинская проблема. Оно ставит под угрозу такие фундаментальные для ООН и мира принципы, как международный мир и безопасность, нерушимость границ, свобода мореплавания, защита прав человека и прав коренных народов, экологическая безопасность. В Крыму сегодня вместо фауны и флоры – флот и солдаты", - резюмировал Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН сравнил организацию с "супергероем на пенсии". Он обратил внимание на то, что организация далеко не на все важные проблемы обращает внимание. В частности - на конфликт в Украине.