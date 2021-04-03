Над организацией встречи Зеленского и Байдена активно работают, – Маркарова

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Проведению личных встреч чиновников сейчас мешает пандемия

Украинские дипломаты и Офис президента усиленно работают над организацией встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.

"И я активно, и министерство, и Офис президента работают над организацией визитов. Как наших визитов в США разного уровня, безусловно, визита президента, так же приглашение для американских чиновников и, безусловно, президента (Джо Байдена, - ред.) посетить Украину", - отметила она.

В то же время, посол объяснила, что проведению личных встреч чиновников сейчас мешает пандемия.

"Визиты очень зависят не только от политической воли или графиков политиков, но и от ситуации с COVID-19", - сказала Маркарова.

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Напомним, вчера, 2 апреля, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. По информации СМИ, главным вопросом была ситуация на востоке Украины.

Впоследствии, в Белом доме рассказали, что во время разговора лидеры двух стран, Байден подчеркнул непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявил о намерении активизировать партнерство между государствами в вопросе борьбы с коррупцией.