"Начало очередного витка травли лидера оппозиции": Зарубежные СМИ широко освещают нападение радикалов на дом Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Зарубежные СМИ широко освещают нападение радикалов на дом председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука. Журналисты возмущены противоправными действиями "профессиональных протестующих".

Издание ТАСС напоминает, что 13 сентября несколько десятков радикалов забросали файерами и дымовыми шашками дом главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, где он находится под круглосуточным арестом.

"Вчера, 13 сентября 2021 года, "профессиональные протестующие" пришли к дому Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом из-за грязных и лживых обвинений. Вандалы, напавшие на дом политика, забрасывали дом файерами и дымовыми шашками, расписывали забор оскорбительными надписями, блокировали дорогу", – цитируют заявление партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" "Известия".

На видео, которое распространила партия, пишет "Лента ру", видно, как несколько десятков человек, собравшихся у дома политика, выкрикивают антироссийские и националистические лозунги.

ОПЗЖ расценивает такие действия как давление на Медведчука, поддерживаемое центральной властью Украины. "Украинская власть и подконтрольные ей национал-радикальные силы продолжают давление на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и травлю оппозиционного политика. Начало очередного витка давления на оппозиционного политика, проводимое под чутким руководством Службы безопасности Украины, несомненно, связано с заявлением Виктора Медведчука, в котором он говорит о том, что, несмотря на незаконное уголовное преследование и политические репрессии власти, продолжит борьбу за мир, законность и справедливость, за права украинского народа", – сообщает "Звезда".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.