СНБО ввел санкции против "топ-10" контрабандистов Украины: Названы имена

Заседание СНБО Офис президента Украины

Президент подчеркнул, что это "первая десятка, но не последняя"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны были введены санкции против топ-десятки украинской контрабанды. Об этом он рассказал в своем обращении по результатам заседания СНБО.

По словам главы государства, для ряда юридических и физических лиц наступила "черная пятница", а контрабанда - это "экономический терроризм против Украины".

"Сегодня впервые в истории Украины введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы, имущество лиц, которых – по аналитическим данным аппарата СНБО и по данным СБУ – можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что борьба с контрабандой будет продолжаться и дальше – "это первая десятка, но не последняя". Кроме этого, были отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов.

Также Зеленский анонсировал законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Глава государства отметил, что в Украине появилась "своя версия черной пятницы – в этот день лица, которые занимались большой распродажей стратегических предприятий Украины, природных ресурсов, высоких государственных должностей, торговали безопасностью, стабильностью и будущим нашей страны, получают по заслугам".

По информации "Украинской правды", в перечень контрабандистов попали:

Иван Бокало (зарегистрирован – Львов)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области)

Юрий Кушнир (село Старый Волчанец Черновицкой области)

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса)

Виктор Шерман (Одесса)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух (Львов)

Также санкции были введены против 68 компаний, связанных с этими людьми.

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Напомним, несколькими неделями ранее СНБО приняла новый пакет санкций в отношении бывших чиновников силовиков. В список попали 27 человек.

Также были введены санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.