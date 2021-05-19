На выборах в Верховную Раду лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа", - опрос

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то лидерами избирательной гонки стали бы "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований в период с 14 по 18 мая по заказу американской компании Trade Union Со. California (USA).

Всего в парламент прошли бы четыре партии:

"Слуга народа" - 23,2%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,5%

"Европейская солидарность" - 16,4%

"ВО "Батькивщина" - 11,2%

Также респонденты отвечали на вопрос, насколько правильным является решение президента Украины Владимира Зеленского и украинской власти в целом отказаться от официальных торжеств по поводу празднования Дня Победы 9 мая.

63,7% ответили, что это неправильное решение. Только 22,3% уверены в правильности действий власти.

При этом подавляющее большинство опрошенных - 75,4% уверены, что именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала больше других политсил для празднования 9 Мая на высоком уровне.

В целом, более половины респондентов - 54,4% заявили, что Украина в мае должна праздновать именно День Победы. 11,7% - День памяти и примирения 8 мая, и 25,3% - оба праздника.

Опрос проведен Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований в период с 14 по 18 мая по заказу американской компании Trade Union Со. California (USA). Всего было опрошено 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.