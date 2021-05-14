На судью по делу Медведчука власть и улица оказывали мощное давление, - Павленко

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – По жизни" Юрий Павленко

Если бы на судью по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука не оказывали мощное политическое давление из властных кабинетов и со стороны "улицы", он имел все основания вынести решение и отослать прокуроров.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Юрий Павленко.

Гость студии, комментируя ход заседания Печерского районного суда города Киева 13 мая, во время которого избирали меру пресечения народному депутату Украины, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, подчеркнул, что сами прокуроры дискредитировали это дело в полной мере. Он отметил, что адвокаты оппозиционного политика профессионально указали на все ляпы стороны обвинения, а после этого в дискуссию с прокурорами включился уже судья.

"Я не исключаю, что если бы не было мощного политического давления на судью, я не могу сказать, возможно, из властных кабинетов, точно с стороны "улицы" было давление, ощущение того, что сейчас захватят и сожгут этот суд, и такие же были попытки стороны за пределами суда. То есть это тоже было фактически давление на судью. Если бы не было этого реального давления на него, да, он имел все основания, на мой взгляд, выносить решение и отсылать домой этих прокуроров, и пусть там с ними разбираются, как можно так непрофессионально работать", - сказал Юрий Павленко.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.