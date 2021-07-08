На следующей неделе ВРУ проведет два внеочередных заседания

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Они состоятся во вторник и четверг

На следующей неделе Верховная Рада планирует провести внеочередные заседания во вторник и четверг, 13 и 15 июля. Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Укринформ.

По ее словам, на заседаниях планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся вопросов экологии и цифровизации.

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"На следующую неделю мы планируем два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Будут законопроекты экологической направленности, целый пакет, в том числе, которые направлены против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета - в частности, действие.City, который касается налогов", - уточнила Кравчук.

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Напомним, недавно народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".