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На следующей неделе ВРУ может провести два внеочередных заседания

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Вероятно, парламентарии будут работать допоздна

В последующие вторник и четверг, 29 июня и 1 июля, Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина

"На следующей неделе могут состояться два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Повестка дня будет насыщенной, поэтому Рада будет работать допоздна", - рассказала народный депутат.

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Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно прекращения любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, кроме тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных". 

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