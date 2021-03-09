На съезде судей Украины избрали трех членов Высшего совета правосудия

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Избранные члены уже приняли присяги

Участники XVIII очередного съезда судей Украины избрали трех из четырех членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Как отмечается, на заседании 9 марта членами Высшего совета правосудия избрали:

Болотина Сергея Николаевича – судью Хмельницкого апелляционного суда (148 голосов);

Салихова Виталия Валерьевича – судью Киевского апелляционного суда (151 голос);

Сухова Валерия Григорьевича – судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда (147 голосов).

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Кроме этого, в бюллетень для повторного тайного голосования по избранию члена ВСП были включены Панасюк Александр Сергеевич – судья Винницкого апелляционного суда и Плахтий Инна Борисовна – судья Луцкого горрайонного суда Волынской области. Голосовать за них будут 10 марта 2021 года.

Следует заметить, что 5 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призвали Съезд судей воздержаться от назначения членов Высшего совета правосудия и членов Конституционного суда, пока не будут установлены прозрачные процедуры их отбора.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о планах создать в Украине суд в смартфоне, что позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию.