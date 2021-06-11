На саммите НАТО обсудят сотрудничество с Украиной и противодействие России, - Столтенберг

В частности, будет обсуждена поддержка партнеров НАТО - Украины и Грузии

Лидеры государств Североатлантического альянса (НАТО) на саммите, который состоится 14 июня, планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией, а также противодействие России и Китаю. Об этом во время брифинга рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии", - отметил он.

Кроме того генсек добавил, что лидеры стран НАТО также планируют объявить об открытии центра новых технологий и подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

По словам Столтенберга, на повестке дня саммита также стоит вопрос утверждения новой политики кибернетической и космической обороны Альянса и политики предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом и выразил надежду, что НАТО на своем саммите рассмотрит эффективные шаги для сдерживания агрессии России.