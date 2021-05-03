На саммите НАТО обсудят дорожную карту вступления Украины в Альянс, - Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда Офис президента

Также на саммите обсудят вопросы безопасности Украины и всей Центральной Европы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне этого года планируют обсудить дорожную карту для членства Украины в Альянсе. Об этом он рассказал во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает РБК-Украина.

По словам польского президента, во время встречи с Зеленским говорили о саммите Североатлантического альянса в середине июня в Брюсселе. Среди тем саммита точно будет тема безопасности Украины.

"Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется", - отметил Дуда.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что Польша и президент Дуда поддерживают украинцев и стремление Украины в НАТО.

"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО", - сказал украинский президент.

Кроме этого, он поблагодарил за то, что "Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией".

Напомним, во время визита в Варшаву 3 мая президент Украины Владимир Зеленским вместе с коллегами из Польши Анджеем Дудой, Латвии - Эгилсом Левитсом, Литвы - Гитанасом Науседой и Эстонии - Керсти Кальюлайд подписали Совместную декларацию о продолжении диалога и сотрудничестве государств.