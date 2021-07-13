На саммите Крымской платформы Францию будет представлять глава МИД, - посол

Также Жан-Ив Ле Дриан примет участие в праздновании 30-й годовщины Дня Независимости Украины

Франция будет брать участие в Крымской платформе и отправит в Киев своего министра иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана. Он также примет участие в праздновании 30-й годовщины Дня Независимости Украины. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен, передает ТСН .

По его словам, Париж поддерживает идею платформы с целью вернуть вопрос временно оккупированного Крыма на международную повестку дня.

"И скажем это еще раз, что Крым не является частью "нормандского формата" и минского процесса. Поэтому, да, мы будем представлены. Наш министр иностранных дел господин Ле Дриан будет представлять Францию, как на саммите Крымской платформы, так и на праздновании 30-й годовщины Независимости Украины", - подчеркнул Де Понсен.

Как известно, проведение саммита "Крымской платформы" запланировано на 23 августа 2021 года.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен лишь один вопрос, который будут касаться выхода России из оккупированного полуострова Крым.