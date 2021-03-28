На разминирование Донбасса уйдет до 30 лет, – Резников

Из открытых источников

Он привел для примера Хорватию, которая до сих пор разминирует свою территорию через 25 лет после войны

На разминирование оккупированных восточных территорий понадобится около 25-30 лет. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в эфире телеканала "Дом", передает Укринформ.

В частности, министр отметил, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий боевых действий 1991-1995 годов, происходивших при выходе страны из состава Югославии.

Он отметил, что сумму, необходимую на очищение Донбасса от взрывоопасных остатков войны, можно будет назвать только после возвращения неподконтрольных территорий и проведения полного аудита. Но по опыту Хорватии — речь идет о сотнях миллионов евро.

Министр напомнил, что, по мнению специалистов, в настоящее время плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

"25 лет назад закончилась та война, а они (в Хорватии - ред) до сих пор разминируют свои территории. У них до сих пор осталось около 500 кв. км неразминированных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: на скалах, ущельях, лесной сложной зоне, в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км.

И если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война длится семь лет, то, согласно хорватской матрицы, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30".

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов предоставило 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе.