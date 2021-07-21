На парламентских выборах в Раду проходят четыре партии, лидируют "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа", - соцопрос
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политических силы. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 19 июля 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC.
Так, наибольшее количество голосов избирателей получили бы такие партии:
- "Слуга народа" - 23,1%
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,5%
- "Европейская солидарность" - 15,4%
- "Батькивщина" - 11,8%.
Остальные политсилы не преодолели 5%-й барьер.
Также в опросе был блок вопросов, касающихся лидера оппозиции Виктора Медведчука.
Так, 59,8% респондентов отметили, что внимательно следят за делом Виктора Медведчука в течение последних недель.
При этом 33,8% опрошенных уверены, что решение суда о мере пресечения для оппозиционного политика в виде домашнего ареста - несправедливо, и мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. А 32,4% респондентов считают, что Медведчука должны были отпустить прямо из зала суда.
54,2% опрошенных считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым, без реального решения, а 33,7% - уверены, что суд закончится оправдательным приговором.
57,5% респондентов заявили, что лидер оппозиции невиновен, и должен быть оправдан, и полностью восстановлен в своих правах.
А 64,5% опрошенных уверены, что преследование Медведчука - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем. При этом 67,1% респондентов выразили уверенность, что преследование оппозиции приведет к росту рейтингов "Оппозиционной платформы - За жизнь".
ГО "Институт социологии гражданского общества" провел социологический опрос в период с 15 по 19 июля 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC.
Всего было опрошено 3000 респондентов. Метод опроса - телефонное интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.