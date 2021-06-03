На неформальном заседании Совбеза ООН обсудили переворот в Украине в 2014 году и его последствия

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Вечером 2 июня состоялось неформальное заседание Совбеза ООН, посвященное госперевороту в Украине 2014 года, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Инициатором слушаний выступила Российская Федерация. На заседание, состоявшееся в онлайн-формате, были приглашены непосредственные свидетели событий – экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, а также британский фотограф Дин О’Брайен.

"Я хотел бы остановиться на том, как за несколько лет моя цветущая, благополучная страна, которая производила космические ракеты, спутники, самые крупные в мире самолеты, корабли и многое другое и имела ВВП гораздо выше, чем, например, Польша, превратилась в самую нищую в мире страну, с бедным населением и самым высоким уровнем смертности, разгулом неонацистских группировок, которые зигуют на улицах Киева и убивают неугодных им людей, отличных по политическим взглядам.

И хотел бы сказать, что эта история начинается с 2002 года, когда западные страны стали создавать у нас эти неонацистские группировки, задачей которых являлся силовой захват власти", – сказал в ходе своего выступления Азаров.

В свою очередь Царев заявил, что подготовку к перевороту в Украине вели США. "При непосредственном участии посольства США велась подготовка специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа. Проект курировался послом США в Украине. Занятия проводили граждане США", – добавил он.

Царев подчеркнул, что результатами госпереворота 2014 года стали массовые политические репрессии, безработица, нищета, разгул бандитизма, а также война на Донбассе.

"В стране политических жертв тысячи. Расправа над политическими противниками, используя радикалов – отряды украинских националистов, или эскадроны смерти. Киевский режим законными и незаконными способами расправляется с неугодными. Сейчас пытаются закрыть "Партию Шария", арестован лидер оппозиции Виктор Медведчук.

В стране разруха, чудовищный рост внешних долгов, падение производства, падение ВВП, падение социальных стандартов. В стране война. Каждый день кого-нибудь убивают. Бандитизм. Взрываются гранаты на улицах. И самый главный вопрос, на который никто не может дать ответ: кто ответит за все это?" – добавил бывший парламентарий.