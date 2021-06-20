На летней сессии ПАСЕ рассмотрят резолюцию по крымским татарам
Резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур
Парламентская ассамблея Совета Европы завтра, 21 июня, начнет летнюю сессию. На повестке дня будет вынесен вопрос резолюции по правам крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
Как отмечается, резолюцию предложила представитель делегации Исландии Сунна Торхилдур. В документе рассказывается о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму, их преследовании и других нарушениях гуманитарного права.
В частности, резолюция призывает Российскую Федерацию выполнить следующие требования:
- прекратить оккупацию Крыма;
- провести полное и прозрачное расследование смертей и исчезновения политических активистов, критиковавших оккупацию;
- воздержаться от давления на независимые СМИ и возобновить работу крымскотатарского телеканала ATR;
- воздержаться от преследования и давления на крымскотатарские организации;
- разрешить Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову вернуться в Крым и позволить им свободно перемещаться через административную границу;
- обеспечить, чтобы права крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму не нарушались.
"Россия должна нести ответственность за нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под ее контролем, должна немедленно положить конец этим нарушениям и принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем", - говорится в документе.
Напомним, Российская Федерация незаконно осудила главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам лишения свободы за якобы "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента. Кроме того, так называемый "Верховный суд Крыма" наложил на чиновника штраф в размере 200 тысяч рублей (почти 75 тыс. грн, - ред.) и 200 часов исправительных работ.