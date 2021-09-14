На конец года Украина выйдет с дефицитом бюджета в около 5 млрд грн по двум фондам, - эксперт

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Сейчас есть только авторитарный вариант-идти в накопительные фонды

На конец года Украина выйдет с дефицитом бюджета в около 5 млрд грн по двум фондам. Об этом в эфире телеканала "Первый Независимый" заявила председатель профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская.

"Надо иметь достойный доход и достойные зарплаты, чтобы не ходить за этой подачкой, не тратить свое жизненное время на то, чтобы доказать, что ты не верблюд, на то, чтобы оформить кучу бумаг, потом кто-то там что-то потерял, какой-то клерк, и пойти опять по новому кругу это оформлять", - подчеркнула она.

По словам Землянской, относительно депозита, с одной стороны "нам министр Марченко кричит", что надо самим позаботиться о своем будущем, но пока есть только авторитарный вариант – идти в накопительные фонды.

"А чем депозит отличается? У меня есть средства, я откладываю на депозит, проценты и тут такой мой выбор. Но опять-таки идет ограничение от государства, что тогда у тебя не будет субсидии. Поэтому это все характеризует нашу систему "тяни-толкай".

Сейчас 12 млрд не хватает на субсидии, сейчас будут об этой теме говорить и ограничивать, ограничивать – не тот цвет глаз, не тем цветом ручки заполнили бланк или еще что-то.

Но это 12 млрд только на субсидии, а до конца года мы приходим с дефицитом бюджетом в почти 5 млрд по двум фондам – по фонд по безработице и по фонду социального страхования (больничные). Об этом все умалчивают", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины на заседании 15 сентября утвердит проект закона О государственном бюджете на 2022 год и сразу передаст документ в Верховную Раду. Показатели проекта соответствуют цифрам, которые были утверждены в бюджетной декларации на 2022-2024 годы.