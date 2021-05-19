На Донбассе потребовали от президента прекратить давление на оппозицию

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Депутат Покровского городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрий Артёмов призвал Владимира Зеленского дополнить статью Конституцию Украины об оппозиции и прекратить репрессии против лидеров главной оппозиционной силы – партии ОПЗЖ.

"В последнее время осуществляется значительное давление и преследование политической оппозиции со стороны действующей власти, это лишает права на существование в Украине здоровой оппозиции, а именно преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Владимировича Медведчука и Тараса Романовича Козака, против которых незаконным путем, с точки зрения украинского законодательства, вводятся персональные санкции, осуществляются необоснованные обвинения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Все это базируется лишь на попытке политического преследования и подавления деятельности политической оппозиции в Украине", - обратился к президенту Дмитрий Артемов.