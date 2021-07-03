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На Донбассе будет экологическая и гуманитарная катастрофа, если начнут добывать сланцевый газ, — Марчевский

Фото из открытых источников

Целый регион, Донецкая и Луганская области, может столкнуться с непоправимым экологическим бедствием и гуманитарным кризисом, если иностранные компании начнут добывать сланцевый газ. Об этом в эфире канала "Перший Незалежний" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артём Марчевский. 

"В Донецкой области компания Burisma уже потихонечку начинает разведывание месторождения сланцевого газа в районе Славянска и Святогорска. Что будет, если она начнёт его добывать, а она начнёт его добывать: Донбасс и так очень проблемный регион в плане водоснабжения, когда начинается добыча сланцевого газа, а он добывается методом гидроразрыва пласта, попросту — вода уходит ещё ниже. Вот вам и иностранные инвесторы, которые точно вложат в это деньги, точно угробят регион и будет не только экологическая, но и гуманитарная катастрофа", — сказал Артём Марчевский.

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