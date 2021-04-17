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На Донбасс приедут представители Польши и Литвы, чтобы оценить ситуацию в регионе

Фото из открытых источников

Их будет сопровождать вице-спикер Руслан Стефанчук

На следующей неделе вице-маршал Сейма Республики Польша Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас планируют посетить восток Украины, чтобы оценить ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ

Как отмечается, во время визита иностранных представителей будет сопровождать первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук. 

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Таким образом, европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины.

Также во время встречи будут обсуждены важные вопросы, среди которых – возможность скорейшего урегулирования продолжающегося военного конфликта.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что для достижение мира на Донбассе нужно выполнить три условия. Однако, главное, чтобы Российская Федерация тоже их выполняла. 

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