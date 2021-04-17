На Донбасс приедут представители Польши и Литвы, чтобы оценить ситуацию в регионе
Их будет сопровождать вице-спикер Руслан Стефанчук
На следующей неделе вице-маршал Сейма Республики Польша Малгожата Госевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас планируют посетить восток Украины, чтобы оценить ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
Как отмечается, во время визита иностранных представителей будет сопровождать первый вице-спикер ВРУ Руслан Стефанчук.
Таким образом, европейские чиновники смогут воочию увидеть и дать оценку ситуации на востоке Украины.
Также во время встречи будут обсуждены важные вопросы, среди которых – возможность скорейшего урегулирования продолжающегося военного конфликта.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что для достижение мира на Донбассе нужно выполнить три условия. Однако, главное, чтобы Российская Федерация тоже их выполняла.