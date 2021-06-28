На Банковой проходит митинг: Украинцы подозревают Зеленского в госизмене

На акции присутствует около 500 человек

Сегодня под Офисом президента собрался митинг. Украинцы намерены объявить президенту страны Владимиру Зеленскому подозрение в госизмене из-за того, что он слил операцию с "вагнеровцами". Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Под Офисом президента началась анонсированная ранее националистами акция по "вручению подозрения" Зеленскому за госизмену", - говорится в сообщении.

Так, спикер акции сообщил, что президент в интервью телеканалу "1+1" признался в том, что слил операцию с "вагнеровцами". Именно поэтому, по словам спикера, сегодня все собрались на площади перед Офисом президента, чтобы объявить импичмент и "очистить власть от коллаборантов и предателей".

Указано, что на Банковую пришли около 500 человек. Охрану порядка у Офиса президента обеспечивают несколько десятков силовиков.

Возле стен ОП митингующие развернули импровизированную сцену, а в руках у них плакаты "Скоро сядешь", "Ермак в Сибирь", "Зелю вон", "111 статья. Зе, готовься".

Напомним, в марте сторонники радикала Сергея Стерненко устроили протест под зданием Офиса президента. Протестующие разрисовали входную дверь на Банковой, облили краской стены и пытались поджечь табличку, на которой изображены герб Украины и надпись "Офис президента Украины".