Мы услышали обязательство реформировать ВСП-Послы G7 после встречи на Банковой

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Представители G7 отметили на международной поддержке для реформирования ВРП согласно законов, принятых ранее

Послы "Большой семерки" заявили, что услышали все стороны, которые собрались на Банковой обсудить судебную реформу, включая обязательство провести реформу высшего совета правосудия. Об этом сообщили послы G7 в Twitter.

"Послы G7 с удовольствием присоединились к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебной властью по реформированию высшего совета правосудия, который принимал офис президента. Послы услышали все стороны, включая единодушным обязательством провести реформу ВРП".

Представители G7 отметили на международной поддержке для реформирования ВРП согласно законов, принятых ранее.

Они отметили, что реформа Высшего совета правосудия – "это историческая возможность создать эффективную и честную судебную систему, которую украинцы требуют и которую заслуживают". Послы призывают Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Этического совета ВРП

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